Ein Brand bei einer Recyclingfirma sorgt für einen hohen Sachschaden. Menschen werden laut Polizei nicht verletzt. Sie ermittelt zur Brandursache.

Bei einem Brand in einem Recyclinghof in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Am Donnerstag sei eine Schreddermaschine in Brand geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei sei niemand verletzt worden. Nachdem Mitarbeiter der Firma begonnen hätten, den Brand zu bekämpfen, habe die Feuerwehr das Feuer rasch gelöscht. Der Brand habe sich nicht auf weitere Gebäude ausgebreitet. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln zur Brandursache.

