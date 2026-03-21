Südwest 45-Jähriger randaliert und greift Rettungskräfte an

Notarzt
Als der in einem Bus schlafende Mann geweckt wird, schlägt und tritt er nach Rettungskräften und einem Notarzt. (Symbolfoto)

Ein 45-Jähriger schlägt und tritt am Landauer Busbahnhof auf Rettungskräfte ein. Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Landau (dpa/lrs) - Nach einem Angriff auf Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in Landau läuft ein Strafverfahren gegen einen 45-jährigen Mann. Der Rettungsdienst sei am Freitagmorgen verständigt worden, weil der Mann in einem Bus am Landauer Busbahnhof geschlafen habe, teilte die Polizei mit. Als er aufgeweckt wurde, sei der 45-Jährige ausgerastet und habe ziellos um sich geschlagen und auch nach Rettungskräften und einem Notarzt getreten. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden.

Der 45-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da er unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden habe, sei eine Blutprobe entnommen worden. Gegen ihn laufe nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie eines tätlichen Angriffs gegen den Rettungsdienst.

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