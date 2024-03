Die Leiche eines 37-Jährigen ist am Samstag in Schmelz (Landkreis Saarlouis) entdeckt worden. Der Mann sei einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken am Abend. Ob es bereits einen Tatverdächtigen gibt, wollte der Sprecher nicht sagen. Der 37-Jährige stamme aus dem hessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und habe sich beruflich im Saarland aufgehalten. Eine Vermieterin habe die Polizei alarmiert, die den Mann am Vormittag entdeckt habe.

Schmelz (dpa) - Nach Medienberichten soll der Tote mit gefesselten Händen in einer Monteurwohnung, die er mit anderen Männern bewohnte, entdeckt worden sein. Auch dazu wollte der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen am Samstagabend keine Angaben machen.