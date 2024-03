Sobald die Blüten blühen, macht sich Gimmeldingen bereit: Auch dieses Jahr hat das Mandelfest zahlreiche Besucher angelockt. Dabei hat das Ereignis gar kein festes Datum im Kalender.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Rund 37.000 Besucherinnen und Besucher haben sich an den vergangenen zwei Wochenenden beim Gimmeldinger Mandelblütenfest die rosarote Pflanzenpracht angeschaut. Das Fest sei ohne Zwischenfälle verlaufen, teilte das Stadtmarketing von Neustadt an der Weinstraße mit. «Das Parkraum- und Besucherlenkungskonzept wurde erfolgreich umgesetzt, und trotz des hohen Besucheraufkommens wurden keine größeren Probleme verzeichnet.»

Jedes Jahr ziehen Hunderte Mandelbäume Tausende Besucherinnen und Besucher zum Flanieren und Genießen in den Weinort, der zu Neustadt an der Weinstraße gehört. Neben rosaroten Blüten gibt es Ausschankstellen und Essensangebote.

Um den traditionellen Besucheransturm aus Rheinland-Pfalz und angrenzenden Bundesländern zu entzerren, präsentierte sich die Veranstaltung auch in diesem Jahr an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden - statt wie früher an einem. Die Veranstalter dankten vor allem den Einwohnern und Einwohnerinnen von Gimmeldingen. Ihre Kooperation sei unerlässlich, um solch ein Ereignis möglich zu machen.

Das erste Mandelblütenfest in Gimmeldingen gab es am 15. April 1934. Anfangs war das Fest auf einen Tag beschränkt. Einen festen Termin für die Feier gibt es nicht - das Datum orientiert sich an der Mandelblüte in dem Ort. Diese sei 2024 so früh wie selten in und um Gimmeldingen, hieß es, damit finde das Fest deutlich früher statt als in Vorjahren.