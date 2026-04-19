Bei einer Explosion in einer Fußgängerunterführung in Völklingen im Saarland ist in der Nacht auf Samstag ein 32-Jähriger getötet worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.

Vier weitere Männer wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Bei der getöteten Person handelt es sich um einen 32-jährigen Mann aus dem Regionalverband Saarbrücken, zu dem Völklingen gehört. Das teilte die Polizei am Sonntagmittag ergänzend mit. Bei den beiden lebensgefährlich verletzten Männern handelt es sich um einen 31-Jährigen aus dem Landkreis Saarlouis und einen 33-Jährigen aus dem Regionalverband Saarbrücken. Außerdem wurden ein 41 Jahre alter Mann aus dem Regionalverband Saarbrücken sowie ein 33 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Saarlouis schwer verletzt.

Gegen 00.15 Uhr waren in der Nacht auf Samstag bei der Polizei mehrere Notrufe wegen eines lauten Knalls eingegangen. Eine Person solle laut um Hilfe geschrien haben, sagte ein Sprecher. In der Fußgängerunterführung fanden die Beamten die fünf Männer. Die Polizei sperrte die Unterführung ab. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Einsatzkräfte Sichtschutzwände errichteten. In der Unterführung lag ein Fahrrad auf dem Boden. Den Ermittlern zufolge bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

Hintergrund der Explosion unklar

Die Polizei geht davon aus, dass die Explosion «durch menschliches Handeln» ausgelöst wurde. Genauere Informationen dazu gab es zunächst nicht. Einen Unfall schlossen die Beamten nicht völlig aus, das sei aber unwahrscheinlich. Aus taktischen Gründen und um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, macht die Polizei vorläufig keine Angaben zu möglichen Tätern, Motiv und Ablauf der Tat. Laut Polizei sind die Angehörigen der Opfer der Explosion inzwischen informiert worden.

Zur Übermittlung von Hinweisen, wie Bildern, Videos oder Mitteilungen zum Geschehen, hat die Polizei Saarland ein Hinweisportal geschaltet. Sie hat zur Aufklärung des Geschehens zudem eine Sonderkommission "Soko Glas" gebildet, die seit der Tat ununterbrochen ermittelt.

Unterführung Verbindung zur Innenstadt

Völklingen ist eine Stadt mit etwa 40.000 Einwohner und liegt nur wenige Kilometer westlich von Saarbrücken direkt an der Saar. Sie ist die viertgrößte Stadt des Saarlandes und kämpft mit erheblichen sozialen Problemen.

Die Fußgängerunterführung ist geschätzt 300 Meter lang. Sie führt unter der Hauptverkehrsachse „Südtangente“ und der Eisenbahnlinie Saarbrücken-Trier hindurch. Sie verbindet quasi die Aral-Tankstelle von Völklingen für Fußgänger mit der Innenstadt. Die Unterführung wird auch von Radfahrern gern durchfahren, weil sie den Weg zwischen Innenstadt und Saar - von wo ein Radweg bis Saarbrücken führt - erheblich verkürzt, da keine Ampeln oder Kreisel die Fahrt bremsen. Genau in diesem Bereich, aber auf der Straße oben, wurde im August 2025 ein Polizist von einem jungen Mann erschossen. Dieser Mann hatte zunächst genau diese Aral-Tankstelle überfallen, entwendete einem Polizisten die Pistole, als er festgenommen werden sollte, und feuerte dann die tödlichen Schüsse ab. Er sitzt nach einem entsprechenden Urteil inzwischen im forensischen Krankenhaus Merzig, das wie ein Hochsicherheitsgefängnis geschützt ist.