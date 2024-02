Der Dauerregen in Mülheim-Kärlich macht sich an Weiberfastnacht bemerkbar: Im Vergleich zum Vorjahr nahmen nur etwa halb so viele Menschen beim Möhnen-Umzug teil.

Mülheim-Kärlich (dpa/lrs) - Närrischer Startschuss in Mülheim-Kärlich: Nördlich von Koblenz begann pünktlich um 14.11 Uhr der traditionelle Möhnen-Umzug. Schätzungen der Polizei zufolge nahmen 3000 bis 4000 Menschen teil. In den vergangenen Jahren waren es mit rund 7000 Teilnehmern deutlich mehr. Das könnte am Regenwetter liegen, wie ein Polizeisprecher sagte. Bereits am Mittwoch hatte die Präsidentin des Möhnen-Clubs, Martina Niepagen, mit weniger Teilnehmern gerechnet. «Wir machen das Beste daraus», versprach sie. Im Vorfeld hatten sich 550 Zugteilnehmer angemeldet.