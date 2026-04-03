Südwest 30-Jähriger in Koblenz durch Messer verletzt

Polizei
Die Polizei konnte die Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild)

Messerattacke mitten in Koblenz: Ein Mann wird von einer Gruppe attackiert. Auch ein Kind wird verletzt. Vieles ist noch unklar.

Koblenz (dpa/lrs) - In Koblenz ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, attackierte eine Gruppe den 30-Jährigen am Donnerstagnachmittag nach einer Auseinandersetzung in der Viktoriastraße. Auf dem Zentralplatz seien ihm noch weitere Stichverletzungen zugefügt worden. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen nach eigenen Angaben festnehmen.

Während der Auseinandersetzung seien zudem ein 26-Jähriger und ein 9-jähriges Kind durch Reizgas verletzt worden. Zu den Hintergründen konnte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen.

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