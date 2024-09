Ein 25-Jähriger bekommt einen bedrohlichen Anruf. Er soll zu einem Treffpunkt in Ludwigshafen kommen. Dort fordern mehrere Männer: Er solle ihnen in drei Tagen 20.000 Euro zahlen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Mehrere Männer sollen einen 25-Jährigen in Ludwigshafen unter anderem mit einer Waffe bedroht haben, um Geld von ihm zu erpressen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal gemeinsam mitteilten, wurde der Mann telefonisch unter Drohungen zu einem Treffpunkt beordert. Dort sollen ihn in der Nacht auf Donnerstag mehrere Männer mit einer Schusswaffe und dem Tod bedroht haben, wenn er nicht in drei Tagen 20.000 Euro zahle.

Der junge Mann habe daraufhin die Polizei verständigt. Diese führte eigenen Angaben zufolge sofort eine Fahndung durch und kontrollierte fünf Verdächtige im Alter von 21 bis 50 Jahren. Dabei sei keine Waffe gefunden worden. Weitere Ermittlungen hätten zu einem 22-Jährigen als weiterem mutmaßlichen Tatverdächtigen geführt. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 22-jährigen Verdächtigen konnte laut Polizei ebenfalls keine Waffe gefunden werden. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern weiter an.