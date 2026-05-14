Südwest 25-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle und wird gefasst

Polizeikontrolle
Die Polizei führte eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. (Symbolbild)

Bei einer Verkehrskontrolle versucht ein 25-Jähriger in Kaiserslautern zu flüchten. Die Polizei nimmt ihn nach kurzer Verfolgung fest.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Bei einer Polizeikontrolle in Kaiserslautern hat ein 25-Jähriger versucht, vor den Beamten zu flüchten. Nach Angaben der Polizei kontrollierten Einsatzkräfte den Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Da er nach Alkohol roch, sollte er sich einem Atemalkoholtest unterziehen. Davor sei der Mann jedoch zu Fuß geflüchtet. Nach kurzer Verfolgung hätten die Beamten ihn aber einholen und festnehmen können, hieß es von der Polizei.

Der 25-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm Blut abgenommen wurde - seinen Führerschein ist er nun erst mal los.

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