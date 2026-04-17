Südwest 23-Jähriger nach Streit niedergestochen

Messerattacke
Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte - einer wird niedergestochen. (Symbolfoto)

Zwei junge Männer geraten in Worms aus noch unbekannten Gründen in Streit. Für einen endet das im Krankenhaus.

Worms (dpa/lrs) - Bei einer Auseinandersetzung in Worms ist ein 23-Jähriger mit mehreren Messerstichen verletzt worden. Die Verletzungen am Oberkörper und Oberschenkel hätten operiert werden müssen, seien jedoch nicht lebensgefährlich, teilte die Polizei mit. Ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger sei zunächst geflüchtet, dann jedoch an den Tatort zurückgekehrt und habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Er sitzt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Wie es zu der Auseinandersetzung am Mittwochabend kam, sei noch unklar.

Mehr zum Thema
Worms Südwest Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x