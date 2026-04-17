Zwei junge Männer geraten in Worms aus noch unbekannten Gründen in Streit. Für einen endet das im Krankenhaus.

Worms (dpa/lrs) - Bei einer Auseinandersetzung in Worms ist ein 23-Jähriger mit mehreren Messerstichen verletzt worden. Die Verletzungen am Oberkörper und Oberschenkel hätten operiert werden müssen, seien jedoch nicht lebensgefährlich, teilte die Polizei mit. Ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger sei zunächst geflüchtet, dann jedoch an den Tatort zurückgekehrt und habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Er sitzt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Wie es zu der Auseinandersetzung am Mittwochabend kam, sei noch unklar.