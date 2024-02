Ein 21 Jahre alter Mann ist in Idar-Oberstein vermutlich bei einem Messerangriff lebensbedrohlich verletzt worden. Nach dem Vorfall am Freitag ermittelt die Polizei gegen einen 23 Jahre alten Verdächtigen, wie die Polizei in Trier am Montag mitteilte. Laut Zeugenberichten war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen, bei der der 21-Jährige schwere Verletzungen davontrug.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Am Tag nach der Tat nahm die Polizei den 23-Jährigen fest, gegen den sich Verdachtsmomente ergeben hätten, hieß es. Nach einer Nacht in Polizeigewahrsam wurde er wieder entlassen - für eine Haft habe die Beweislage zunächst nicht ausgereicht, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittle weiterhin wegen versuchter Tötung gegen den Mann.

Nach dem Verlassen des Polizeireviers sei der 23-Jährige von mehreren Menschen bedroht worden, hieß es. Die Polizei ermittele auch zur Bedrohung des Verdächtigen. Der 21-Jährige ist weiter in medizinischer Behandlung.

