Stadtkyll (dpa/lrs) - Bei einer Kollision mit einem Traktor ist eine 21 Jahre alte Autofahrerin in Stadtkyll (Landkreis Vulkaneifel) ums Leben gekommen. Die Frau aus Nordrhein-Westfalen stieß am Freitagmorgen mit ihrem Auto in den entgegenkommenden Traktor mit Anhänger, wie die Polizei mitteilte. Wie genau es zu der tödlichen Kollision kam, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. Ein Gutachten soll den Unfallhergang untersuchen. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme gesperrt.

Mitteilung Polizei