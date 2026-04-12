Schalke dreht in Unterzahl die Partie bei Aufstiegskonkurrent Elversberg und macht einen wichtigen Schritt Richtung Bundesliga. Die Saarländer fallen zurück auf Rang vier.

Spiesen-Elversberg (dpa) - Der FC Schalke 04 hat das Topspiel bei der SV Elversberg gewonnen und bleibt Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic, die ab der 51. Minute in Unterzahl spielte, siegte mit 2:1 (1:1) und setzte sich mit den ebenfalls siegreichen Paderbornern von der Konkurrenz etwas ab. Das Überraschungsteam aus dem Saarland hingegen verpasste nach der zweiten Heimniederlage der Saison den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz und liegt als Vierter sechs Punkte hinter Schalke.

Luca Schnellbacher (4. Minute) hatte die Gastgeber mit seinem dritten Saisontor früh in Führung gebracht. Soufiane El-Faouzi (28.) mit einem artistischen Fallrückzieher und Moussa Sylla (56.) drehten die Partie zugunsten des Ruhrgebietsclubs.

Schalke, das neben den verletzten Edin Dzeko und Nikola Katic auch auf die gesperrten Kenan Karaman und Mertcan Ayhan verzichten musste, wurde schon kurz nach dem Anpfiff eiskalt erwischt und nach einem Standard ausgekontert. Ein langer Ball von Felix Keidel landete über Zimmerschied bei Schnellbacher, der in der Mitte lauerte und mit seinem Flachschuss Torhüter Loris Karius keine Chance ließ.

Schalke steckt nicht auf

Auch in der Folge blieb Elversberg vor allem in Kontersituationen gefährlich. Schalke brauchte eine Viertelstunde, um die Struktur im eigenen Spiel zu finden und nutzte schließlich eine Überzahl zum Ausgleich. Während Keidel behandelt wurde, kam Schalke über die linke Seite gefährlich vor das Elversberger Tor. Ein Heber von Timo Becker in den Strafraum landete bei El-Faouzi, der mit einem Traumtor vollendete. Doppelt bitter für die SVE: Keidel konnte aufgrund einer Schnittverletzung nicht weiterspielen, wurde durch Jan Gyamerah ersetzt.

Elversberg blieb auch nach dem Wechsel gefährlich und geriet durch eine umstrittene Gelb-Rote Karte gegen Moussa Ndiaye ab der 51. Minute sogar selbst in Überzahl. Das Führungstor erzielten allerdings die Gäste. Dejan Ljubicic bediente Sylla, der ins lange Eck traf. Elversberg drängte in der Folge auf den Ausgleich, war durch Pherai und Mokwa mehrfach gefährlich, Schalkes Defensive um den starken Keeper Karius stemmte sich aber erfolgreich dagegen.