Südwest 19-Jähriger verletzt sich bei illegalem Autorennen

Krankenwagen im Einsatz
Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Riskante Überholmanöver und hohe Geschwindigkeit: Auf der A6 endet ein illegales Autorennen für einen jungen Mann im Krankenhaus.

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) - Ein 19-Jähriger hat sich bei einem Unfall während eines illegalen Autorennens leicht verletzt. Sein Auto sei bei dem Unfall auf der Autobahn 6 bei Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) zweimal quer über beide Fahrspuren und den Standstreifen geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Er sei zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll sich der 19-Jährige mit einem Gleichaltrigen ein waghalsiges, illegales Rennen geliefert haben. Die beiden seien in verschiedenen Autos gemeinsam auf der Heimfahrt von Stuttgart gewesen. Zeugenaussagen zufolge fuhren die jungen Erwachsenen dabei mehrere riskante Überholmanöver - bei extrem hohen Geschwindigkeiten. Schließlich sei es dann zu dem Unfall gekommen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Schon die Spuren vor Ort deuteten auf eine hohe zuvor gefahrene Geschwindigkeit hin. Nach und nach seien zudem Hinweise zur riskanten Fahrweise des 19-Jährigen und zu einem weiteren beteiligten Fahrzeug eingegangen. Deshalb bestehe nun der Verdacht des illegalen Rennens.

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