Südwest 19-Jährige wegen Messerangriff in Kaiserslautern angeklagt

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern: Ermittlungen laufen
Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern erhob Anklage wegen versuchten Totschlags. (Symbolbild)

Im November soll eine 19-Jährige auf dem Rathausvorplatz auf einen 31-jährigen Bekannten eingestochen haben. Jetzt sind die Ermittlungen abgeschlossen und der Vorwurf schwerwiegend.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf einen Bekannten ist eine 19-Jährige wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mit. Die Ermittlungen seien inzwischen abgeschlossen.

Demnach soll die Angeklagte im November des vergangenen Jahres auf dem Kaiserslauterer Rathausvorplatz mit einem 31-jährigen Bekannten in Streit geraten sein. Infolgedessen habe sie mit einem Küchenmesser mehrfach auf das Opfer eingestochen und dabei auf Kopf und Oberkörper gezielt. Der 31-Jährige erlitt schwere Stichverletzungen an Bauch und Arm.

Die 19-jährige Angeklagte befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Sie machte bisher von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage zum Landgericht Kaiserslautern erhoben. Dieses hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.

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