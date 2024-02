Warum die vier jungen Männer in der Nacht zum Sonntag in Streit geraten, ist unklar. Einer von ihnen ist flüchtig, zwei sind im Krankenhaus.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein 18-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen bei einem Streit in Ludwigshafen-Rheingönheim zwei Gleichaltrige mit einem Messer verletzt. Die beiden seien mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Weshalb es zu dem Streit kam und weitere Einzelheiten waren zunächst unklar. Eine Polizeistreife stellte den flüchtigen Täter. Sein Begleiter konnte zunächst entkommen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

