Ein junger Mann flüchtet in einem Auto vor einer Polizeikontrolle in Frankenthal. Die Fahrt endet nach einem Unfall, dann flieht er zu Fuß weiter.

Frankenthal (dpa/lrs) - Ein 18-jähriger Autofahrer ist in Frankenthal vor einer Verkehrskontrolle der Polizei geflohen und hat einen Unfall ausgelöst. Die Flucht zog sich über mehrere Minuten hin, bis der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen einen Baum und ein geparktes Auto prallte, wie die Polizei mitteilte. Er setzte seine Flucht daraufhin zu Fuß fort. Mit Hilfe eines Polizeihundes konnte seine Spur verfolgt werden, kurz darauf kam der Flüchtige aus seinem Versteck und wurde festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann am Sonntagabend ohne Führerschein unterwegs. Zudem besteht der Verdacht auf vorangegangenen Cannabiskonsum. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.