Südwest 18-Jähriger bei Messerangriff in Speyer verletzt

Am Postplatz in Speyer ist ein 18-Jähriger bei einem Streit mit einem Messer verletzt worden. (Symbolbild)

Ein Streit zwischen zwei 18-Jährigen eskaliert. Einer attackiert den anderen mit einem Messer. Der mutmaßliche Täter wird kurz nach der Tat gestellt.

Speyer (dpa/lrs) - Bei einem Streit in Speyer ist ein 18-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei eskalierte die Auseinandersetzung am Freitagabend zwischen zwei jungen Männern. Dabei soll ein 18-Jähriger mit einem Messer in Richtung seines ebenfalls 18 Jahre alten Kontrahenten gestochen haben.

Der junge Mann wurde im Bauchbereich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, die Polizei traf ihn jedoch unweit des Tatorts an. Laut Polizeiinformationen wurde gegen den 18-Jährigen nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

