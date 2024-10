In Mainz gerät eine junge Frau mit ihrem Wagen auf ein Gleis. Der Unfall verläuft glimpflich, doch er hat große Auswirkungen auf den Verkehr.

Mainz (dpa/lrs) - In Mainz ist eine junge Autofahrerin von der Straße abgekommen und auf ein Bahngleis geraten. Der Wagen durchbrach einen Zaun und blieb auf dem Gleisbett stehen, wie die Polizei mitteilte. Die 18-Jährige und ihre Mitfahrerin wurden demnach bei dem Unfall am späten Mittwochnachmittag nicht verletzt. Die Straße sei vorübergehend voll gesperrt worden, was zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen geführt habe. Auch die Bahnstrecke zwischen Mainz-Römisches Theater und Mainz-Weisenau wurde gesperrt.

Die Feuerwehr konzentrierte sich nach eigenen Angaben darauf, das Fahrzeug zu bergen. Es habe schließlich mit einer Seilwinde aus dem Gleisbett gezogen werden können, so dass die Bahnstrecke wieder freigegeben werden konnte. Die beiden Insassinnen hätten sich aus eigener Kraft aus dem Auto befreien können. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe sich kein Zug auf dem Streckenabschnitt befunden. Warum der Wagen auf die Schienen gelangte, war noch unklar.