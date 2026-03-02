Mit dem Leichtmotorrad unterwegs, ein Moment der Unachtsamkeit – und plötzlich endet die Fahrt für einen Jugendlichen im Krankenhaus. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Albisheim (dpa) - Schwere Verletzungen hat sich ein 17-Jähriger bei einem Unfall in der Nähe von Albisheim im Donnersbergkreis zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche am Montagabend mit seinem Leichtmotorrad auf einer Landstraße unterwegs und stieß beim Abbiegen mit einem Auto zusammen. Offensichtlich übersah der 17-Jährige, dass der 61 Jahre alte Autofahrer Vorfahrt gehabt hatte, wie die Polizei berichtete.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Jugendliche schwer verletzt, er kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sowohl am Auto als auch am Leichtmotorrad sei erheblicher Schaden entstanden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.