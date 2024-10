In der Innenstadt von Neunkirchen findet eine Polizeistreife einen Jugendlichen mit einer Schnittverletzung an der Schulter. Er muss ins Krankenhaus. Auch der mutmaßliche Täter wird gefunden.

Neunkirchen (dpa/lrs) - Ein 15-Jahre alter Jugendlicher ist in Neunkirchen von einem Mann verletzt worden. Der Jugendliche sei von einer Polizeistrafe in der Innenstadt mit einer Schnittverletzung an der rechten Schulter gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der 15-Jährige befinde sich im Krankenhaus, sei aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Zuvor berichtete die «Saarbrücker Zeitung».

Das Opfer kannte den 24-Jahre alten mutmaßlichen Täter laut Polizei flüchtig und wusste, wo dieser wohnt. Dort habe die Polizei den 24-Jährigen mit blutverschmierter Kleidung angetroffen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Beil mit Blutspuren, sei auch gefunden worden. Laut Sprecher ist bislang nicht bekannt, wie es zur Tat kam.