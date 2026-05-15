Südwest 15-Jähriger wegen Raubserie in Untersuchungshaft

Polizei
Der Jugendliche soll eine Vielzahl von Straftaten begangen haben. (Symbolbild)

Mehrere Raubüberfälle, teils mit Gewalt: In Ludwigshafen sorgt ein 15-Jähriger für Aufsehen. Jetzt greifen die Behörden durch.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus Ludwigshafen sitzt wegen mehrerer Gewaltdelikte in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten, soll er andere jungen Menschen beraubt und einige von ihnen auch verletzt haben. Es geht um eine Vielzahl von Taten, die sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten erstreckten. Einige von ihnen sind demnach bereits vor dem Amtsgericht Ludwigshafen angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft beantragte wegen Wiederholungsgefahr einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes, der räuberischen Erpressung sowie der gefährlichen Körperverletzung. Der 15-Jährige wurde bereits am 8. Mai festgenommen und in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x