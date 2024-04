Landau (dpa/lrs) - Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist im Landkreis Südliche Weinstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei am Montag in Bad Bergzabern hinter einem Bekannten gefahren, der auf einem E-Scooter unterwegs war, teilte die Polizei am Abend mit. Die beiden seien ungebremst über eine Kreuzung gefahren und hätten so die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos missachtet. Dabei kam es laut Polizei zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Radfahrer. Der 15-Jährige, der den Angaben zufolge keinen Helm getragen hatte, stürzte und wurde schwer verletzt. Aufgrund einer Kopfverletzung brachten ihn Rettungskräfte per Hubschrauber in eine Spezialklinik.

Pressemitteilung der Polizei