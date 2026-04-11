Südwest 15-Jähriger fährt ohne Führerschein durch Bad Ems

Illustration - Polizei
Durch den Hinweis eines Zeugens wurde die Polizei auf den Jugendlichen aufmerksam. (Symbolbild)

Ein 15-Jähriger entwendet das Auto eines Familienmitglieds und fährt mit einem 13-jährigen Beifahrer durch Bad Ems. Die Polizei stoppt das Fahrzeug.

Bad Ems (dpa/lrs) - Ein 15 Jahre alter Jugendlicher ist in Bad Ems ohne Führerschein mit einem Auto gefahren. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, wie die Polizei mitteilte.

Demnach habe der 15-Jährige das Fahrzeug zuvor von einem Familienmitglied entwendet. Er war nach Angaben der Polizei gemeinsam mit einem 13 Jahre alten Beifahrer unterwegs. Die Polizei war durch den Hinweis eines Zeugens auf den Fahrer aufmerksam geworden. Die beiden Jugendlichen seien nach der Kontrolle zu ihren Eltern gebracht worden.

Mehr zum Thema
Bad Ems Ems Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x