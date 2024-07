Mit Leistungszentren und Landesstützpunkten werden die Spitzensportler in Rheinland-Pfalz unterstützt. Auch für die Einstellung von Trainerinnen und Trainern gibt es finanzielle Hilfe vom Land.

Mainz/Bad Kreuznach (dpa/lrs) - 15 Athletinnen und Athleten aus Rheinland-Pfalz gehen in zwölf unterschiedlichen Disziplinen bei den Olympischen Spielen an den Start. Zusätzlich hätten sich sechs Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer für die Paralympischen Spiele qualifiziert und könnten auf eine Nominierung für Paris hoffen, teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) im Bundesstützpunkt für Trampolinturner in Bad Kreuznach bei einem Treffen mit dem deutschen Meister im Trampolinturnen und zweifachen Weltmeister im Synchronspringen, Fabian Vogel, mit.

Die Mittel im Rahmen der Spitzensportförderung seien in den vergangenen Jahren stetig erhöht worden, um die Bedingungen für die Entwicklung des Leistungssports weiterzuentwickeln. Im aktuellen Olympia-Zyklus 2021 bis 2024 gebe es in Rheinland-Pfalz zehn zertifizierte Landesleistungszentren und 67 Landesstützpunkte für verschiedene Sportarten und Disziplinen, berichtete Ebling. Diese Strukturen bildeten das Rückgrat für die Vorbereitung der Athletinnen und Athleten auf internationale Wettkämpfe.

Neben der Infrastruktur spielten auch qualifizierte Trainerinnen und Trainer eine entscheidende Rolle. In den vergangenen Monaten seien zahlreiche Einstellungen von Trainerinnen und Trainern bei den Landesfachverbänden subventioniert worden, um sicherzustellen, dass die Sportlerinnen und Sportler aus Rheinland-Pfalz das bestmögliche Training erhalten, erklärte der Innenminister.

In Paris nehmen 10.500 Athletinnen und Athleten aus 206 Nationen in 32 Sportarten teil. Die Athletinnen und Athleten aus Rheinland-Pfalz starten unter anderem im Rudern, Trampolinturnen, Kanuslalom, Radsport, der rhythmischen Sportgymnastik sowie in der Leichtathletik.