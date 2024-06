Mit einer Softairpistole hat ein Jugendlicher in Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) für Unruhe gesorgt. Der 14-Jährige war zusammen mit zwei weiteren Personen und der Waffe im Ort unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er selbst gab an, mit der - täuschend echt aussehenden - Pistole ins Gebüsch geschossen zu haben.

Bad Bergzabern (dpa) - Die Polizei leitete gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens einer sogenannten Anscheinswaffe ein und stellte die Softairpistole sicher. Im Gegensatz zu echten Schusswaffen verursachen Softairwaffen aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.