Rheinland-Pfalz rangiert bundesweit auf Platz drei der MINT-freundlichen Schulen. Das Interesse für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik soll weiter gefördert werden.

Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz besitzen 114 Schulen eine gültige Zertifizierung als MINT-freundliche Schule. In den Jahren 2018 bis 2024 würden insgesamt rund 3,4 Millionen Euro im Rahmen der MINT-Strategie in direkte Maßnahmen und die MINT-Geschäftsstelle investiert, teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Landtagsfraktion in Mainz mit. Davon seien mehr als zwei Millionen Euro Landesmittel. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Durch Ausstattung von Schulen mit entsprechenden Material-Sets werde die Unterrichtsgestaltung in den MINT-Fächern unterstützt, berichtete die Bildungsministerin. Vielfältige Maßnahmen entlang der gesamten Bildungskette von der Kindertagesstätte bis zu den Hochschulen würden jedoch bereits seit dem Jahr 2016 zur Stärkung der MINT-Bildung in Rheinland-Pfalz umgesetzt. Dadurch sei es gelungen, ein Netz von MINT-Regionen und MINT-Regionalpatenschaften mit Angeboten über das ganze Land zu spannen.

In den Jahren 2019 bis 2024 wurden und werden nach früheren Angaben der Bildungsministerin mittlerweile fünf MINT-Regionen sowie elf regionale MINT-Projekte im Land mit einer Gesamtsumme von mehr als einer halben Million Euro gefördert. Mit den Angeboten würden rund 11.000 Kinder und Jugendliche erreicht.

Es gebe mittlerweile keine Schule in Rheinland-Pfalz mehr, die aufgrund der MINT-Regionen nicht mit den Initiativen in Verbindung stehe. Rheinland-Pfalz rangiere bundesweit auf Platz drei der MINT-freundlichen Schulen. Der Anteil der jungen Menschen, die ein Lehramtsstudium in einem MINT-Fach aufnehmen, sei in Rheinland-Pfalz von 2016 bis 2022 um sechs Prozentpunkte gestiegen.

