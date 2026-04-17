Der Sieg in Berlin hat beim 1. FC Kaiserslautern noch einmal Hoffnungen geweckt. Doch die werden in Kiel bitter enttäuscht.

Kiel (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern muss in der 2. Fußball-Bundesliga wohl auch seine letzten kleinen Aufstiegshoffnungen begraben. Nur sechs Tage nach dem Sieg bei Hertha BSC kassierte der FCK eine 0:3 (0:3)-Niederlage bei Holstein Kiel.

Vor 15.034 Zuschauern trafen Umut Tohumcu (16. Minute), Phil Harres (36.) und David Zec (40.) bereits vor der Pause für die Kieler. Für die Gastgeber war es der erste Heimsieg seit dem 18. Januar und das vierte ungeschlagene Spiel in Serie im Abstiegskampf.

FCK startet besser

Vor rund 1.500 mitgereisten FCK-Fans deutete zumindest in den Anfangsminuten noch nichts auf einen klaren Kieler Sieg hin. Denn die Gäste dominierten die erste Viertelstunde und hatten durch Naatan Skyttä (4.) und Marlon Ritter (10.) zwei gute Chancen zur Führung.

Wendepunkt des Spiels war das Traumtor von Tohumcu. Die 21 Jahre alte Hoffenheim-Leihgabe traf aus rund 20 Metern in den rechten oberen Torwinkel.

Danach war Kiel einem zeitweise völlig indisponierten FCK in allen Belangen überlegen: Holstein war deutlich aktiver, gewann viel mehr Zweikämpfe - und vergab noch mehrere klare Chancen. Jonas Therkelsen (50./90.) und Harres (59.) hätten die Lauterer Niederlage noch klarer gestalten können - auch wenn sich der FCK nach einer Stunde noch einmal steigerte.