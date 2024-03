Gegen den Tabellenzweiten und Aufstiegsaspiranten aus Kiel ist für Elversberg nichts zu holen. Die Saarländer haben kaum Torchancen und verlieren verdient.

Elversberg (dpa/lrs) - Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg hat gegen Holstein Kiel keine weiteren Punkte auf dem Weg zum vorzeitigen Klassenerhalt sammeln können. Die Saarländer unterlagen dem Tabellenzweiten am Samstag 0:2 (0:1) und bleiben mit 35 Punkten im Tabellenmittelfeld. Die Gäste aus Kiel untermauerten ihre Aufstiegsambitionen und vergrößerten den Vorsprung auf den Relegationsplatz vorübergehend sogar auf sechs Punkte. Der HSV könnte am Sonntag mit einem Sieg wieder auf fünf Zähler heranrücken.

Vor 8184 Zuschauern im Stadion an der Kaiserlinde brachte Shuto Machino (39.) die Gäste in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Philipp Sander (49.) für die Kieler, die einmal mehr ihre Auswärtsstärke untermauerten. Das Team von Marcel Rapp führt mit 27 Punkten die Auswärtstabelle der 2. Liga an. Ligaweit erzielte das Team die zweitmeisten Tore (49).

Gegen tief stehende und abwartende Elversberger, die immer wieder gefährlich auf Konter lauerten, war allerdings Geduld gefragt. Die SVE, die durch Luca Schnellbacher in der 19. Minute ihre beste Torchance hatte, verteidigte sicher und ließ im eigenen Strafraum kaum Gefahr aufkommen. Eine Unachtsamkeit kurz vor der Pause bestrafte Kiels Angreifer Machino jedoch eiskalt. Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte steckte Nicolai Remberg zu Machino durch, der nach einer schnellen Drehung ins linke Eck traf.

Elversberg kam mutig aus der Pause, doch Kiel traf erneut. Timo Becker legte den Ball nach einer Ecke aus dem Strafraum zu Sander ab, dessen Schuss Thore Jacobsen unhaltbar für SVE-Keeper Nicolas Kristof abfälschte. In einer ansonsten ereignisarmen Partie spielten die Kieler den Sieg souverän nach Hause.

