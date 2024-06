Mainz (dpa/lrs) - Die Spitze der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU) in Rheinland-Pfalz will an diesem Dienstag (11 Uhr) einen Überblick über die aktuelle Lage des Wirtschafts- und Industriestandortes geben. LVU-Präsident Johannes Heger und Hauptgeschäftsführer Karsten Tacke werden bei dem Treffen in Mainz auch über die Forderungen und notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen aus Unternehmenssicht für Rheinland-Pfalz berichten. Zum anschließenden Unternehmertag am späten Nachmittag (ab 16 Uhr) wird auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erwartet.