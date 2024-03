Der Busverkehr steht in weiten Teilen des Landes still. Das wird auch am Freitag so sein - dann demonstrieren ÖPNV-Beschäftigte gemeinsam mit Klimaaktivisten.

Mainz (dpa/lrs) - Ein Bündnis aus Fridays for Future (FFF) und ÖPNV-Beschäftigten wird an diesem Freitag für bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Nahverkehr und für den Ausbau von Bus und Bahn eintreten. Kundgebungen sind etwa in Mainz, Koblenz, Alzey und Neustadt/Weinstraße geplant. Gefordert werden bessere Arbeitsbedingungen für ÖPNV-Beschäftigte, mehr Personal und eine Verdopplung des Nahverkehrs.

Um die Verkehrswende zu schaffen, soll die Bundesregierung zudem 100 Milliarden Euro mehr in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs investieren, sagte der Mainzer Klimaaktivist Andreas Gieringer. Jenseits der Kundgebungen werden wie schon am Donnerstag viele Busse aufgrund des von Verdi organisierten Warnstreiks im privaten Busgewerbe und bei kommunalen Verkehrsbetrieben bis zum Schichtende am Freitag in den Depots bleiben.