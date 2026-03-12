Im Vergleich gibt es im Bundesland weniger Ärzte pro Einwohner. Gleichzeitig sind relativ viele Mediziner älter als 65 Jahre.

Mainz (dpa/lrs) - Bei der Ärztedichte liegt Rheinland-Pfalz bundesweit in der Schlussgruppe. Das Bundesland kommt auf 209,2 Ärzte je 100.000 Einwohner, wie aus einer Auswertung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Zum Vergleich: Das benachbarte Saarland liegt mit 224,4 Ärzten je 100.000 Einwohner im Mittelfeld. Angeführt wird die Kategorie von Hamburg (315,1).

Auch beim Anteil von Ärztinnen belegt Rheinland-Pfalz mit 49,4 Prozent der KBV zufolge einen eher hinteren Rang. Hier ist das Saarland Letzter (47,5 Prozent).

Mit 15,5 Prozent ist der Anteil von Ärzten über 65 Jahren in Rheinland-Pfalz relativ hoch. Das Saarland hat hier bundesweit den höchsten Anteil (17,5 Prozent). Quelle für alle Angaben sind Daten des Bundesarztregisters mit Stand 31. Dezember 2025.