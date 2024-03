Die Ärztegewerkschaft will den Druck auf die nächste Verhandlungsrunde erhöhen. Deswegen gibt es bundesweit Warnstreik-Aktionen an Universitätskliniken. Auch in Homburg im Saarland.

Saarbrücken/Homburg (dpa/lrs) - Sie fordern mehr Geld und neue Regelungen für die Schichtarbeit: Am bundesweiten Ärztestreik an Unikliniken an diesem Montag beteiligen sich auch Ärztinnen und Ärzte am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. «Wir gehen davon aus, dass die Klinik massiv bestreikt wird», sagte die Geschäftsführerin der Ärztegewerkschaft Marburger Bund Saarland, Mirofora Aptidou, in Saarbrücken. Die Streikbereitschaft sei «überall sehr hoch». Bundesweit sind Ärzte an 23 Unikliniken zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Damit wolle man nach vier ergebnislosen Verhandlungsrunden den Druck auf die Tarifgemeinschaft deutscher Länder erhöhen. Die nächsten Verhandlungen sind für den 25. März geplant. Der Marburger Bund fordert höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen. Auch vor dem Hintergrund des Gehaltsabstandes zu anderen Klinikträgern fordert er linear 12,5 Prozent mehr Gehalt bezogen auf ein Jahr.

Beim letzten Warnstreik hätten sich in Homburg rund 200 Ärztinnen und Ärzte beteiligt, sagte Aptidou. Wie viele der insgesamt 700 Beschäftigten nun am Montag komplett oder teils in den Ausstand gingen, sei schwer abzuschätzen. «Wir hoffen dieses Mal auf noch mehr», sagte sie. Es werde eine Notdienstvereinbarung geben.

Ab 11.00 Uhr sind in Homburg «Vor-Ort-Aktionen der Streikenden» geplant. Eine Delegation der Ärztinnen und Ärzte werde gegen 13.00 Uhr unter dem Motto «Versorg dich selbst, sonst versorgt dich (bald) keiner (mehr)» einen Notfallkoffer an die Verhandlungsvertreter des Finanzministeriums in Saarbrücken übergeben. Parallel soll es eine Aufklärung für Patienten sowie eine Unterschriftenaktion geben.

