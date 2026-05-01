Zivilbeschäftigte bei den Streitkräften der Briten, Franzosen, der Nato sowie vor allem der USA in Deutschland sollen rückwirkend zum Februar mehr verdienen. Das ist nach Angaben des Landesbezirks Rheinland-Pfalz-Saarland der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Teil des neuen Tarifabkommens mit der Arbeitgeberseite. Verdi kritisiert die Einigung wegen der aus ihrer Sicht Reallohnverluste sowie des Vorgehens der Arbeitgeber scharf. Sie hätten „unter massivem Druck zähneknirschend“ zugestimmt, hieß es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft vom Donnerstag. Vorausgegangen sei ein „inakzeptables Vorgehen der Arbeitgeberseite“. Die Einigung sieht demnach ab 1. Februar eine Erhöhung aller Entgelte um 2 Prozent vor, mindestens jedoch um 65 Euro. Auszubildende sollen 2,5 Prozent mehr bekommen, Feuerwehrleute eine Schichtzulage von 5 Euro pro Schicht. Die Vertragslaufzeit betrage zwölf Monate.

In einer Mitgliederbefragung unter den 10.000 ortsansässig Beschäftigten des ausländischen Militärs hätten 66 Prozent das Angebot ablehnen wollen. In der Pfalz, wo ein großer Teil der Betroffenen arbeitet, sei die Ablehnung noch deutlicher ausgefallen. Das nötige Quorum von 75 Prozent für die Ausweitung der Streiks sei jedoch nicht erreicht worden. „Unsere Beschäftigten zahlen doppelt für den Krieg im Nahen Osten. Sie tragen ein erhöhtes Arbeitsaufkommen und sollen nun auch noch Reallohnverluste hinnehmen. Das ist nicht akzeptabel“, sagte Susanne Schäfer von Verdi. Das verschärfe die Probleme bei der Personalgewinnung weiter.

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