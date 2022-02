Wie wird sich der Immobilienmarkt in der Pfalz weiterentwickeln? Verfügbarer Baugrund ist knapp und der Kauf von Bestandsimmobilien erweist sich wegen der steigenden Preise als schwierig. Auch in weniger begehrten Lagen gibt es viel mehr Nachfrage als Angebot. DIE RHEINPFALZ widmet sich in verschiedenen Serien den Fragen rund um ein Eigenheim in der Pfalz.