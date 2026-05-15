Mit „Bevorzugte Quellen“ zeigt Google häufiger Nachrichten Ihrer Lieblingsmedien an. Wir zeigen Schritt für Schritt, wie das funktioniert.

Wer Nachrichten über Google sucht, kann jetzt selbst bestimmen, welche Medien häufiger in den „Schlagzeilen“ erscheinen sollen. Mit der neuen Funktion „Bevorzugte Quellen“ („Preferred Sources“) lassen sich vertrauenswürdige Nachrichtenangebote auswählen – zum Beispiel rheinpfalz.de. Google zeigt Inhalte dieser Quellen dann bei passenden Nachrichtensuchen bevorzugt an.

Was bringt die Funktion?

Wenn Sie rheinpfalz.de als bevorzugte Quelle festlegen, erscheinen Artikel der RHEINPFALZ bei aktuellen Themen häufiger in den Google-„Schlagzeilen“ sowie im Bereich „Aus Ihren Quellen“. Google betont allerdings: Die Auswahl ist kein Garant für Platz eins, sondern ein zusätzliches Signal dafür, welche Medien Sie bevorzugt lesen möchten.

Voraussetzung

Sie müssen mit einem Google-Konto angemeldet sein und die Funktion in der Google-Suche oder bei Google News nutzen.

Wie geht das? Quelle: Screenshot

Anleitung: rheinpfalz.de als bevorzugte Quelle hinzufügen

Variante 1: Direkt über den Einstellungslink

Am einfachsten funktioniert es über den direkten Google-Link:https://google.com/preferences/source?q=rheinpfalz.de

Dort können Sie rheinpfalz.de direkt auswählen und speichern. Google empfiehlt diese Methode auch für Medienhäuser und Publisher.

Variante 2: Über die Google-Suche

Schritt 1: Aktuelle Nachricht suchen

Suchen Sie bei Google nach einem aktuellen Thema, etwa:

- 1. FCK

- Wurstmarkt

- Therme Bad Dürkheim

Wie geht das? Quelle: Screenshot



Wichtig ist, dass oberhalb der Suchergebnisse der Bereich „Schlagzeilen“ erscheint.

Schritt 2: Sternsymbol anklicken

Neben der Überschrift „Schlagzeilen“ erscheint ein neues Symbol mit Stern bzw. Karten-Symbol. Klicken Sie darauf.

Dadurch öffnen sich die „Quelleneinstellungen“.

Geben Sie anschließend im Suchfeld: rheinpfalz.de ein.

Sobald die Quelle erscheint:

- Checkbox aktivieren

- Auswahl speichern

Sehen Sie hier die Anleitung als Video