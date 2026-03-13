Beeindruckende Berge, plätschernde Wasserfälle, funkelnde Seenlandschaften - der Yosemite-Nationalpark in Kalifornien ist für viele ein Reise-Highlight. Nun fällt ein Hindernis für Besucher weg.

Berlin (dpa/tmn) - Der Yosemite-Nationalpark schafft die Reservierungspflicht an stark nachgefragten Besuchstagen ab. Das sei das Ergebnis einer Untersuchung der Besucherströme und Parkplatzverfügbarkeit, teilt die Parkverwaltung mit.

Künftig sollen bessere Verkehrsüberwachung, Personal zur Parkleitung und bessere Besucherinformation für einen ungehinderten Parkbesuch sorgen.

Lieber unter der Woche anreisen

Besucher sollten ihren Ausflug in den Park im Bundesstaat Kalifornien im Westen der USA trotzdem gut planen - besonders an Wochenenden und Feiertagen. Grundsätzlich sollte man eher an besucherarmen Wochentagen anreisen, so die Parkverwaltung.

Der Yosemite-Nationalpark mit seinen eindrucksvollen Bergen, Wasserfällen, Seelandschaften und vielem mehr zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Um einen Überblick über die Lage vor Ort zu gewinnen, können Besucher auch die Park-Website mit aktuellen Informationen zu Verkehr, Parkplatzsituation und Attraktionen besuchen.