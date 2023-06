Zehn Jahre lang wurden sie restauriert, nun sind die Arbeiten abgeschlossen: Besucher des Versailler Schlosses erhalten wieder Zugang zu den Privaträumen der Königin Marie-Antoinette.

Paris (dpa) - Nach rund zehnjähriger Restaurierung können die «Cabinets intérieurs» der französischen Königin Marie-Antoinette im Schloss von Versailles wieder besichtigt werden. Die Wohnräume dienten rein privaten Zwecken.

In neuem Glanz erstrahlt unter anderem das «Cabinet de la Méridienne» - der Name des Zimmers geht auf die prächtige Sitzbank im orientalischen Stil zurück -, das «Cabinet doré» und die Bibliothek mit Goldverzierungen.

Die «Cabinets intérieurs» erstrecken sich auf zwei Stockwerke. Sie befinden sich im Hauptgebäude des Schlosses und liegen hinter dem «Grand Appartement» der Königin. Marie-Antoinette, die 1755 in Wien als Erzherzogin Maria Antonia von Österreich geboren wurde, galt als extravagante Souveränin und Trendsetterin in Sachen Mode und Lebensstil. Sie wurde während der Französischen Revolution am 16. Oktober 1793 guillotiniert. Die Besichtigung ist nur im Rahmen einer Führung möglich.

