In Belfast startet der Bahnverkehr in der Grand Central Station. Wer quer über die irische Insel reisen will, soll das nun einfacher und komfortabler können.

Belfast (dpa/tmn) - In Belfast hat die neue Grand Central Station für die ersten Passagiere geöffnet. Das mehrere Hundert Millionen Pfund teure Verkehrszentrum für Bahn und Bus ist das größte der irischen Insel und soll künftig nicht nur das Land besser verbinden, sondern auch noch ein Ort der Kultur werden, erklärt Tourism Ireland.

Bereits dieses Jahr sollen die grenzüberschreitenden Enterprise-Züge von Belfast nach Dublin mit einem stündlichen Fahrplan in den neuen Bahnhof im Stadtteil Weavers Cross verlegt werden. Eine deutliche Erleichterung für Pendler, als auch für Touristen, die zwischen den beiden Hauptstädten reisen wollen. Insgesamt rund 20 Millionen Fahrten jährlich sollen durch das neue Verkehrszentrum mit acht Bahnsteigen, 26 Bushaltestellen und unzähligen Fahrrad- und Taxianlagen abgewickelt werden.

Im Außenbereich des Bahnhofs soll bald mit dem Saltwater Square ein Ort für Kunst und Kultur entstehen. Hier sollen Geschichten der Vergangenheit des Ortes künstlerisch erzählt, die Gegenwart gefeiert und die Zukunft präsentiert werden.