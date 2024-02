Touristengebühr auf Galapagos-Inseln verdoppelt sich

Sie sind ein Sehnsuchtsziel mit einzigartiger Tier- und Pflanzenwelt. Um diese zu schützen, wird bei der Ankunft auf den Galapagos-Inseln für Touristen eine Gebühr fällig. Die steigt bald erheblich.

Puerto Ayora (dpa/tmn) – Touristen auf den Galapagos-Inseln müssen ab Sommer mehr bezahlen. Die bei Ankunft fällige Nationalpark-Gebühr verdoppelt sich für alle ausländischen Besucher ab zwölf Jahren von 100 auf 200 US-Dollar. Das hat der Regierungsrat des zu Ecuador gehörenden Pazifik-Archipels bekannt gegeben. Das sind umgerechnet rund 185 Euro.

Die Erhöhung soll laut Mitteilung in sechs Monaten in Kraft treten, das wäre Ende August. Den Angaben nach wurden die Gebühren, die unter anderem in den lokalen Naturschutz fließen, seit 26 Jahren nicht mehr erhöht. Zunächst hatte unter anderem das Touristik-Fachportal «fvw.de» berichtet.