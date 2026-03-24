Mallorca, Island oder doch auf Kreuzfahrt? Wenn sich am 12. August der Mond vollständig vor die Sonne schiebt, stehen mehrere Optionen zur Wahl. Ein Überblick für alle Finsternis-Urlauber.

Palma/Reykjavik (dpa/tmn) - Eine totale Sonnenfinsternis ist ein astronomisches Ausnahmeereignis. Zuletzt gab es das vor zwei Jahren in Mexiko, den USA und Kanada, in Deutschland ist es nun schon 27 Jahre her. Mitte August kann man es wieder erleben und muss dafür zumindest nicht allzu weit reisen.

Wo das Himmelsspektakel zu sehen ist und wie man den idealen Standort zum Schauen findet - ein Überblick.

Wann ist es so weit?

Am 12. August in den Abendstunden beginnt die Sonnenfinsternis, die dann in vielen Teilen Westeuropas zu sehen sein wird - meist allerdings nur als partielle Finsternis, bei der also der Mond die Sonne nur teilweise verdeckt.

Wo ist die Sonne vollständig verdeckt?

Die Totalitätszone ist nur wenige Hundert Kilometer breit. Sie zieht vom Nordpolarmeer kommend an der Ostküste Grönlands vorbei über den Atlantik, streift die isländische Westküste, ehe sie sich weiter über den Ozean Richtung Südosten bewegt und dann einen Zipfel von Portugal und das nordspanische Festland sowie die Balearen überquert. Im westlichen Mittelmeer endet das Schauspiel mit dem Sonnenuntergang.

Was sind die besten Orte, um die totale Finsternis zu erleben?

Auf Island bieten sich die Halbinsel Snæfellsnes und die Hauptstadt Reykjavik an. Je nach Standort beginnt die totale Finsternis im Westen der Atlantikinsel ungefähr ab 19.45 Uhr (MESZ; 17.45 Uhr Ortszeit) und dauert teils mehr als zwei Minuten. Die exakten Zeiten kann man sich unter https://eclipse2026.is/where-to-see sekunden- und standortgenau auf einer Karte anzeigen lassen.

Der zweite gut erreichbare Hotspot auf dem Land ist Spanien: Von den Hafenstädten A Coruña und Gijón im Nordwesten, über Saragossa und Valencia bis nach Mallorca und Ibiza zieht die Totalitätszone. Komplett verdeckt wird die Sonne dort je nach Standort ungefähr gegen 20.30 Uhr (MESZ) für bis zu zwei Minuten. Nicht ganz hinter dem Mond verschwinden wird sie in den beiden Metropolen Madrid und Barcelona.

Den genauen Zeitpunkt der Sonnenfinsternis können sich auch Spanienurlauber für jeden Ort exakt auf einer Karte anzeigen lassen. Das entsprechende Tool des nationalen Geografie-Instituts (IGN) gibt es unter https://visualizadores.ign.es/eclipses/2026.

Das Tool zeigt am linken Rand zudem den Blickwinkel und die Topographie des gewählten Standorts an – praktisch, denn in den Abendstunden steht die Sonne schon tief. An manchen Orten könnten Berge bereits die Sicht verdecken. Das kann etwa im Westen Mallorcas der Fall sein.

Bekomme ich noch Unterkünfte?

Ja, aber für das nordspanische Festland und den Westen Islands hat die Nachfrage spürbar angezogen, teilen die Veranstalter Dertour und Tui mit. Auf den Balearen ist die Auslastung sommerferienbedingt ohnehin hoch. In Städten wie Saragossa sind die Hotelpreise rund um den 12. August Medienberichten zufolge explodiert.

Auch abseits der Städte ist das Interesse an Unterkünften groß: Die Plattform Airbnb registriert für ländliche Ziele in Spanien entlang der Totalitätszone eine Verdreifachung der Buchungen in der Sonnenfinsternis-Woche. Spannend für Pilger: Ein Großteil der Route des Jakobsweg nach Santiago de Compostela liegt innerhalb der Zone der totalen Sonnenfinsternis.

Und auf dem Meer?

Alternativ zu den Zielen auf dem Festland kann man sich auch auf hohe See begeben, um das Himmelsspektakel zu sehen. Verschiedene Reedereien bieten Kreuzfahrten entlang der Totalitätszone an. Der Vorteil: Um Berge, die einem die Sicht verdecken, braucht man sich auf dem Schiff keine Gedanken zu machen. Dann können einem nur noch Wolken das Erlebnis vermiesen und man sieht statt der Sonnenkorona um die dunkle Scheibe des Mondes nur einen verdunkelten bedeckten Himmel. Dieses Risiko besteht immer.

Ich will nicht reisen – bekomme ich in Deutschland etwas mit?

Ja, auch hierzulande schiebt sich der Mond vor die Sonne, verdeckt sie aber nicht vollständig. In Stuttgart wird sie zum Höhepunkt der Finsternis gegen 20.15 Uhr zu 89 Prozent verschwinden, in Hamburg etwa zu 85 Prozent.

Bis zur nächsten totalen Sonnenfinsternis über deutschem Boden braucht es indes Geduld: Sie wird am 3. September stattfinden – im Jahr 2081.

In Reykjavik gibt es kurzzeitig eine totale Finsternis, in deutschen Städten wird die Sonne nur partiell verdeckt. Foto: dpa-infografik/dpa