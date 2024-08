Der flämische Meistermaler lebte und arbeitete in Antwerpen. Sein Refugium ist heute Touristenattraktion - die nach langer Renovierung bald wieder zum Teil zugänglich ist. Den Anfang macht der Garten

Antwerpen (dpa/tmn) - Touristen in Antwerpen können bald wieder in die Welt des flämischen Malermeisters Rubens eintauchen. Ende August eröffnet das Rubenshuis wieder. Das Gebäude wurde neu gestaltet: Neben der kunsthistorischen Bibliothek und gibt es nun auch einen immersiven Erlebnisraum namens Rubens Experience zu erkunden, in dem laut Museum durch Bilder und Klänge die Geschichte von Rubens (1577-1640) zum Leben erwecken werden soll.

Wieder zugänglich ist zudem der Barockgarten, der laut der Tourismusorganisation Visit Flanders umfassend wiederhergestellt wurde. Tickets für die Rubens Experience und den Garten gibt es online.

Stadtpalast erst frühestens 2030 wieder zugänglich

Die Wiedereröffnung dieser Teile des Rubenhuis markieren das Ende einer ersten Umbauphase. Das Künstlerhaus selbst, in dem der Maler einst lebte und das er selbst im Stile eines italienischen Stadtpalastes umgestaltet hatte, und auch der nebenan liegende Kolveniershof, in dem einst die Antwerpener Schützengilde ihren Sitz hatte, werden frühestens ab 2030 wiedereröffnet. Die Umbauarbeiten laufen seit 2016.

Das Rubenhuis liegt im Zentrum der belgischen Hafenstadt unweit des Hauptbahnhofes. Rubens gilt als einer der bedeutendsten Maler des Barockzeitalters.

