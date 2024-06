Bei weiteren Strecken empfiehlt es sich grundsätzlich, wenn möglich auch für das Fahrrad einen Platz in Bahn oder Bus zu reservieren. Damit der Urlaub mit dem Bike entspannt starten kann.

Wer sein Rad hingegen im Fernverkehrszug der Deutschen Bahn mitnehmen will, braucht laut ACE neben der Fahrradkarte immer eine Stellplatzreservierung für das Fahrrad. Ist diese nicht möglich, weil nichts mehr frei ist, müssen Radreisende einen anderen Zug buchen.

Die Krux im Nahverkehr: In der Regel gibt es keine Stellplatzreservierung. Ob im Fahrradabteil genügend Platz ist, ist also eher ein Lotteriespiel.

Nutzen Urlauber den Fernbus, sollten sie sich unbedingt vorab informieren, ob die Mitnahme des Fahrrades überhaupt möglich ist. Oft ist die Anzahl an Plätzen hier sehr stark begrenzt. Zum Teil müssen Reisende das Rad dann auseinanderbauen.

Der ACE nennt ein Beispiel: Der Akku von Elektrofahrrädern muss bei der Deutschen Bahn etwa während der Reise fest am Rad montiert bleiben. FlixTrain macht die Vorgabe, dass Reisende ihn abklemmen oder abnehmen sollen.

Berlin (dpa/tmn) - Wer sein Fahrrad im Fernbus oder Zug mitnehmen will, sollte die Reise vorab gut planen. Urlauber sollten sich etwa über regionale Sperrzeiten erkundigen, die es in Nahverkehrszügen für Fahrräder geben kann. Dazu rät der Auto Club Europa (ACE).

Praktisch, wenn man auf Reisen sein Fahrrad dabeihat. Denn damit kann man weitere Strecken zurücklegen und so oft mehr erkunden. Was gibt es bei der Mitnahme im Bus oder im Zug zu beachten?

