In Ermland-Masuren werden Schiffe über Grashügel gezogen. Der Oberlandkanal mit seinen technischen Meisterleistungen lockt seit jeher Touristen an - nun kann man ihn wieder an einem Stück befahren.

Buczyniec (dpa/tmn) - Schiffe, die auf Schienen einen Grashügel hinaufrollen: Dafür ist der Oberlandkanal im Norden Polens bekannt. Fünf solcher Rollberge, auf denen Schiffe in einem Wagen mit Hilfe von Seilen gezogen werden, gibt es dort. Angetrieben werden die Wagen von Wasserkraft.

Urlauber können auf dem Kanal von Ende April bis Anfang Oktober Ausflugsfahrten von einer bis vier Stunden Länge mit den Schiffen der Weißen Flotte (Żegluga Ostródzko-Elbląska) machen und dabei auf einigen der angebotenen Routen auch über diese Neigungsebenen rollen.

In 11 Stunden durch den gesamten Kanal

Wer einen Tag Zeit hat, kann den gesamten Kanal abfahren: Die Fahrten von Elbląg (Elbing) nahe der Ostsee bis nach Ostróda (Osterode) werden erstmals seit 15 Jahren wieder von der Weißen Flotte angeboten, schreibt das polnische Fremdenverkehrsamt. Elf Stunden braucht das Schiff für die gut 80 Kilometer und passiert dabei neben den fünf Rollbergen auch vier Schleusen. Dabei überwindet es insgesamt 100 Höhenmeter.

Angeboten wird die Fahrt diesen Sommer zunächst einmal monatlich je einmal hin und am Tag danach retour. Die Kosten liegen bei umgerechnet rund 70 Euro (299 Złoty) für Erwachsene für eine Fahrt. Wer im Anschluss mit dem Bus zurück zum Ausgangspunkt will, zahlt rund 15 Euro (65 Złoty).

Neben der Weißen Flotte bietet auch das Unternehmen Statkiem po trawie (deutsch: «Mit dem Schiff über die Wiese») Fahrten auf dem Kanal an - allerdings nicht über die gesamte Länge.

Von Land aus die Rampen bestaunen

Wer nicht aufs Wasser möchte und einfach so einmal sehen will, wie ein Schiff über die Wiese zu gleiten scheint: Am besten lasse sich der Mechanismus vom Ufer aus im Örtchen Buczyniec beobachten, rät das Fremdenverkehrsamt.

Dort steht auch ein Museum zur Technik und Geschichte des Kanals, der Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut wurde. Ursprünglich für den Transport von Holz und Getreide aus dem Landesinneren zur Ostsee angelegt, wird er seit dem Ende des Ersten Weltkriegs vorwiegend für den Tourismus genutzt.