Urlaubsgäste müssen von Sommer 2023 an mehr zahlen, wenn sie am Königssee parken wollen. Die Gemeinde streicht alle Vergünstigungen - und will so Gäste und Einheimische zum Busfahren bewegen.

Schönau (dpa/lby) - Parken am beliebten Königssee wird im nächsten Jahr teurer. Von Mitte des Jahres an fallen alle Parkvergünstigungen für Urlaubsgäste. Diese haben lange profitiert: Statt acht Euro zahlten sie mit der Gästekarte nur vier Euro, seit vergangenem Jahr sechs Euro.

Doch Mitte 2023 werden die Vergünstigungen restlos gestrichen. „Wir haben zu viel Verkehr. Den müssen wir reduzieren“, sagt der Bürgermeister von Schönau am Königssee, Hannes Rasp (CSU).

Weiter erklärt er: „Wir wollen unseren ÖPNV stärken.“ Vom 1. Juni 2023 an werden die Busse in einer 15-Minuten-Taktung von Berchtesgaden an den Königssee fahren. Auf Autos sollen Besucher im besten Fall verzichten.

Aufwertung des Personen-Nahverkehrs

Busfahren ist für Urlauber dank der Gästekarte sowieso seit Jahren kostenlos. Die 5500-Einwohner-Gemeinde investiert massiv in die Aufwertung des Personen-Nahverkehrs - eine mittlere sechsstellige Summe pro Jahr: Mit zwei entgegengesetzten Ringlinien soll es gelingen, alle 15 Minuten in den Bus einsteigen zu können.

Die Linien fahren von Berchtesgaden über den Hauptbahnhof bis zum Königssee und wieder zurück. Zwei Euro kostet die Fahrt. Es soll auch ein Jahresticket geben. „Es wird knapp unter 200 Euro kosten“, sagt Rasp. Weitere Ausflugsparkplätze bleiben für Urlauber mit Gästekarte vergünstigt. „Dort sind die Busanbindungen noch nicht so gut.“

Der Jahresparkschein für Wanderparkplätze soll ebenfalls teurer werden: Der Preis für den Schein, der vom 1. Dezember dieses Jahres bis zum 31. Januar 2024 gültig ist, steigt von 40 auf 80 Euro. Das Ticket erlaubt das Parken auf den Wanderparkplätzen in Berchtesgaden, Schönau am Königssee und im Bergsteigerdorf Ramsau. Im Dezember und Januar soll das Ticket noch den ursprünglichen Preis von 40 Euro kosten.