Die meisten Urlauber kommen zum Baden und Sonnen: Doch wer sich von der Strandliege aufrafft, findet schöne und einsame Orte für Outdoor-Aktivitäten und entdeckt die Action-Seite der Inseln.

Valletta (dpa/tmn) - Nein, Malta ist kein Geheimtipp mehr. Seit das Scheitern des arabischen Frühlings Tunesien & Co. destabilisierte, strömen mehr Urlauber denn je auf die sonnendurchglühten Inseln südlich von Sizilien.

Aber es ist, wie so oft: Die Gäste konzentrieren sich dort, wo die Infrastruktur dafür geschaffen ist. Doch man muss nur die Hotelkästen hinter sich lassen, einen enthusiastischen Guide erwischen, und dann finden sie sich, die noch erstaunlich idyllischen Steilküsten und Buchten, die ideal sind für einen aufregenden Outdoor-Urlaub. Fünf Schlaglichter vom Inselstaat.

Küstenwandern: vom Steinzeit-Tempel zur Kapelle

«Malteser gehen nicht gerne», sagt Joseph Vella. Er selbst dagegen wandert schon sein ganzes Leben. Einer der Lieblingstouren des 61-Jährigen startet am Megalith-Tempel Ħaġar Qim an der Südküste. Dahinter geht es durch Artischocken-Disteln und Thymianbüsche hinab zum Torri tal-Ħamrija, einem der vielen Wachtürme, die einst vor Angriffen osmanischer Piraten warnten.

Oberhalb der Klippen mit ihren türkisfarbenen Grotten wandern wir mit herrlichem Meerblick bis zur Doppelbucht Għar Lapsi. Im Naturpool baden Familien, vor den Restaurants liegen bunte Fischerboote. Durch Weinberge und Olivenhaine führt Vella hinauf ins Dorf Fawwara, wo über Steinmauern Palmen, Kakteen und pinke Bougainvillea wuchern. Und am Ende schauen wir von einer Anhöhe weit über die Dingli Cliffs.

Unterwegs mit Joseph Vella: Oberhalb der Klippen mit ihren türkisfarbenen Grotten wandert man mit herrlichem Meerblick. Foto: Florian Sanktjohanser/dpa

Infos zu Wanderungen: visitmalta.com/de/hikes-and-walks-malta-gozo

Mountainbiken: Hasenbraten und Genussabfahrt

An der Magdalena-Kapelle wartet schon Caroline Zammit. Die 53-Jährige kam vom Triathlon zum Rennradfahren, mit Gästen nimmt sie per Mountainbikes die Hügel der Westküste. «Es soll eine entspannte Tour sein, mit vielen Stopps», sagt Zammit. Über kurvige Landstraßen strampeln wir sanft bergauf und bergab vorbei an Trockensteinmauern, Erdbeerfeldern und Treibhäusern. Von Anhöhen überblickt man terrassierte Felder und Steilküste.

Gelegentlich überholt ein Lastwagen, meist aber ist die Straße leer. Beim Dorf Baħrija, bekannt fürs maltesische Nationalgericht Hasenbraten, beginnt die finale Genussabfahrt: Durch weite Kurven sausen wir hinab nach Mġarr, der Blick fliegt übers Meer bis zu den Klippen der Schwesterinsel Gozo. Und am Ende darf man an der Golden Bay verschwitzt ins Meer springen.

Mountainbiking auf Malta: Mit geländegängigen Fahrrädern lässt sich die Insel besonders gut erkunden. Foto: VisitMalta/dpa

Infos zu Radtouren: visitmalta.com/de/a/cycling

Im Kajak: Ums Inselchen des Apostels

Paddeln ist in einem Inselstaat wie Malta an vielen Stellen möglich. Doch Mistra Bay im Nordwesten ist so gut vor Wind und Wellen geschützt, wie Alwyn Bromhead sagt, dass schon die Römer mit ihren Galeeren hier ankerten. Im offenen Kajak gleitet der 47-Jährige entlang der zerklüfteten Felsküste hinaus aufs Meer.

Paddelschlag für Paddelschlag geht es vorbei an schaukelnden Segel- und Motorbooten. Auf den Klippen sitzen Bunker, die die Briten in die Felsküste betonierten. Darunter hat das Meer scharfkantige Überhänge und Höhlen in den geschichteten Kalkstein gegraben.

Die Steilküste wird noch beeindruckender, als wir das vorgelagerte St. Paul's Island umrunden. Auf das Felsinselchen haben die Malteser eine zwölf Meter hohe Statue des Apostels gesetzt. Laut Legende erlitt Paulus hier auf dem Weg nach Rom Schiffbruch und bekehrte bei der Gelegenheit gleich den Statthalter, wofür ihn die katholischen Malteser bis heute verehren.

An der Ostspitze wird das Meer kurz kabbelig und fordert Konzentration, dann paddeln wir wieder entspannt entlang ockergelb leuchtender Klippen bis zur Salmon Bay. In die Bucht kämen meist nur Einheimische, sagt Bromhead. Nun ankert hier ein dickbauchiges Ausflugsboot, Partymusik dröhnt, Urlauber hüpfen kreischend ins Meer. Schnell drehen wir um und paddeln zurück, in herrlicher Stille.

Die windgeschützte Mistra Bay im Nordwesten Maltas ist ideal für Kajaktouren. Foto: Florian Sanktjohanser/dpa

Infos zum Paddeln: malta.reise/kayak-fahren-auf-malta

Klettern: Mit Seil oder einfach mal ohne

Malta hat keine hohen Berge, aber viele Klippen. «Schon britische Soldaten kletterten hier», sagt Christopher Sella, heute gebe es rund 1.000 Routen mit Bohrhaken. Beim sogenannten Deep Water Soloing brauche man nicht mal ein Seil: Man kraxelt einfach Klippen hinauf und springt ins Meer.

Malta sei als Kletterziel noch wenig bekannt, sagt Sella. Der 37-Jährige bietet geführte Touren und betreibt eine Kletterhalle, Anfänger bringt er zu den Xaqqa Cliffs an der Südküste. Die bis zu 40 Meter hohen Kalksteinwände der tief eingeschnittenen Bucht sind leicht geneigt, die Füße hängen nie in der Luft, der Blick aufs türkisfarbene Meer ist grandios.

Wer sich zum Reinschnuppern nur abseilen will, wird vom Guide zusätzlich mit einem zweiten Seil gesichert. Am Boden angekommen, spaziert man zum Ende der Schlucht und steigt den gestuften Hang hinauf – oder klettert die Felswand wieder hinauf.

Ideal für Anfänger im Klettersport sind die Xaqqa Cliffs an der Südküste Maltas. Foto: Florian Sanktjohanser/dpa

Infos zum Kletter: malta.reise/kletterurlaub-auf-malta-und-gozo

Tauchen: Neues Leben am Geisterschiff

Dass Malta viele Klippen und wenige Sandstrände hat, freut die Taucher. Im klaren Meer dürfen sie durch Schluchten und Höhlen schweben. Die Stars der Unterwasserwelt aber sind die Wracks: U-Boote, Bomber und Zerstörer aus dem Zweiten Weltkrieg. Und Schiffe, die eigens für Sporttaucher versenkt wurden.

Das größte von ihnen ist die «Um el Faroud», ein 110 Meter langer libyscher Öltanker. An manchen Tagen tummeln sich Dutzende Taucher an dem Wrack vor Wied Iż-Żurrieq. Wir haben Glück, ganz allein sinken wir zur Schiffsschraube hinab, gleiten die Bordwand empor und entlang der Reling, die verkrustet ist mit Schwämmen. An der Decke über uns wabert die Luft vieler Taucher wie flüssiges Silber.

Vor der Brücke schlüpfen einige Taucher mit Taschenlampen in den finsteren Maschinenraum. Wer übers Deck schwebt, schaut hinauf zum litfaßsäulengroßen Schornstein und in den Abgrund, den ein Wintersturm in die Mitte des Wracks riss. Bunte Fische knabbern an Algen-überzogenen Ketten.

Einer der Stars der Unterwasserwelt für Taucher ist das Wrack der »Um El Faroud« vor der Küste Maltas. Foto: VisitMalta/dpa

Infos zum Tauchen: malta.reise/kategorie/tauchen-malta

Links, Tipps, Praktisches:

Reiseziel: Malta liegt im Zentrum des Mittelmeers, rund 80 Kilometer südlich von Sizilien.

Beste Reisezeit: April und Mai sowie Oktober und November gelten als beste Monate für Outdoor-Aktivitäten. Im Februar und März regnet es in der Regel am meisten, der Sommer ist sehr heiß.

Anreise: Aus mehreren deutschen Städten gibt es Nonstop-Flüge nach Malta. Zur Schwesterinsel Gozo pendeln den ganzen Tag Fähren.

Unterkunft: In Malta gibt es eine breite Auswahl an Hotels und Pensionen.

Weitere Infos: malta.reise/kategorie/aktivreisen