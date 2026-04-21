Reise Neuer Bikepark öffnet nahe der Zugspitze

Bikepark Zugspitze in Tirol
Der Bikepark Zugspitze bietet drei Trails mit knapp einen bis gut vier Kilometer Länge und unterschiedlichen Schwierigkeiten.

Rasante Abfahrten durch den Wald: Das bieten die neuen Trails knapp hinter der österreichischen Grenze.

Ehrwald (dpa/tmn) - Nahe von Deutschlands höchstem Berg eröffnet ein neues Areal mit Abfahrten für Mountainbiker. Der Bikepark Zugspitze liegt auf der Tiroler Seite des Gipfels und bietet drei Trails mit knapp einen bis gut vier Kilometer Länge und unterschiedlichen Schwierigkeiten.

Erreichbar ist der Park über die Ehrwalder Wettersteinbahn, gut 20 Kilometer von Garmisch-Partenkirchen entfernt. Die Eröffnung ist für den 17. Mai geplant. In den nächsten Jahren sollen weitere Strecken dazukommen.

Mit dem neuen Park baut die Tiroler Zugspitz-Arena ihr Angebot für Radurlauber weiter aus, heißt es vom Tourismusverband. Es ist der zweite Bikepark in der Region, ein erster steht schon in Lermoos-Biberwier, nur wenige Kilometer von Ehrwald entfernt.

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