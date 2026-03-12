Reise Neue Weitwanderung verbindet Klöster im Alpenvorland

Blick auf Kloster Reutberg im Tölzer Land
Die Klosterwege führen auf fünf Etappen durch das Tölzer Land und verbinden bedeutende Klöster der Region.

Spiritualität, urige Biergärten und Alpenpanorama: Von Bad Tölz aus startet eine Pilgerroute, die körperlich nur moderat fordert und damit umso mehr Zeit für ruhige Momente geben will.

Bad Tölz (dpa/tmn) - Sechs Klöster im Alpenvorland lassen sich auf einer neuen Weitwanderung erkunden. Die gut 80 Kilometer lange Tour namens Klosterwege führt von Bad Tölz bis nach Schlehdorf am Kochelsee – sie richtet sich an Pilger und Wanderurlauber, teilt die Tourismusorganisation des Tölzer Landes mit.

Das Profil der Strecke ist mit 730 Höhenmetern nicht allzu herausfordernd. Neben den sechs Klöstern warten auf dem Weg urige Biergärten und immer wieder Weitblicke auf die nicht weit entfernten Gipfel der Alpen.

Zeit für Spiritualität und gutes Essen

Die reine Gehzeit für die angedachten fünf Tagesetappen beträgt insgesamt rund 20 Stunden. Es wird aber empfohlen, sich unterwegs noch genug freie Zeit neben dem Wandern einzuplanen: für die Kulinarik der Region, aber auch für spirituelle Angebote wie Meditationen und Gottesdienste sowie für die Besichtigungen der Klosteranlagen.

Informationen zu den Etappen, Tipps für Wanderer und Möglichkeiten zur Pilgerbegleitung sind auf der Website toelzer-land.de/klosterwege zu finden. Bad Tölz liegt rund 50 Kilometer südlich von München.

Weitwanderweg «Klosterwege» im Tölzer Land
Auszeit am See: Auf der rund 80 Kilometer langen Tour namens Klosterwege kann man auch immer wieder die Landschaft des Alpenvorlands genießen.
Kloster Beuerberg im Tölzer Land
Auch für die Besichtigungen der Klosteranlagen sollte man sich Zeit nehmen.
