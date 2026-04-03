Einen Tag in der Natur: Das versprechen die malerischen Ahrschleifen. Fünf Jahre nach der Flutkatastrophe sollen sie ein weiteres Kapitel des Neubeginns sein.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/tmn) - Touristen im Ahrtal haben mit dem Start der Wandersaison sieben neue Kurzwanderwege zur Auswahl. Die Ahrschleifen genannten Touren sind allesamt Rundwege. Mit Längen zwischen knapp 4 und 17 Kilometern und Gehzeiten zwischen rund einer und fünf Stunden sollen sie sowohl Familien als auch ambitionierte Wanderer ansprechen, wie die Tourismusorganisation des Ahrtals erklärt.

Die Ahrschleifen starten an mehreren Orten entlang der Ahr, die vielen Menschen noch wegen der Flutkatastrophe im Sommer vor fünf Jahren in Erinnerung sein dürfte. Nämlich Müsch, Ahrbrück, Sinzig, Ahrweiler und Blankenheim.

Die Wege seien eine Ergänzung zum Ahrsteig, einem über 100 Kilometer langem Fernwanderweg durch die Region, und für das Tal ein «wichtiges Kapitel seines touristischen Neubeginns», wie es in einer Mitteilung zur Eröffnung hieß.

Informationen zu den Wegen finden sich online unter der Adresse https://www.ahrsteig.de/ahrschleifen. Das Ahrtal liegt zwischen Koblenz und Bonn im Norden von Rheinland-Pfalz. Die Ahr mündet bei Sinzig in den Rhein.