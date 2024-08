Wer Urlaub in Kuba machen möchte, brauchte bislang ein Visum in Form einer Touristenkarte. Ein elektronisches Verfahren soll jetzt die Einreise erleichtern.

Berlin (dpa/tmn) - Das elektronische Visumsverfahren könnte Kuba-Urlaubern die Reisevorbereitung erleichtern. Es werde seit Anfang August von kubanischer Seite aus eingeführt und solle mittelfristig die bisherige «Touristenkarte» ersetzen, heißt es auf der Homepage des Auswärtigen Amtes. Erfahrungen mit dem elektronischen Visum liegen aber noch nicht vor.

So funktioniert es bisher: Vor der Einreise nach Kuba müssen Touristen ein Papierdokument, die sogenannte «Touristenkarte», kaufen. Die gibt es zum Beispiel bei der kubanischen Botschaft in Deutschland, bei einigen Fluggesellschaften am Flughafen oder kommerziellen Anbietern im Internet. Auch manche Reiseveranstalter bieten den Verkauf der 90 Tage gültigen Touristenkarte zusammen mit anderen touristischen Leistungen an.

Mit dem neuen eVisa-System wird das Visum online beantragt und genehmigt. Die Webseite ist bereits freigeschaltet (https://evisacuba.cu/en/inicio), der Antrag kann in Englisch, Französisch und Spanisch ausgefüllt werden. Vorliegen müssen ein gültiger Reisepass sowie eine E-Mail-Adresse, an die ein Code geschickt wird. Das Visum kostet für Touristen aus Deutschland 22 Euro.